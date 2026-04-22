Lodestar Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lodestar Metals gab am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 CAD. Im Vorjahr hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at