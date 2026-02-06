Vallourec Aktie

Vallourec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P22Y / ISIN: FR0013506730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 15:53:39

Lösung für HKM: Salzgitter und Thyssenkrupp einigen sich

DUISBURG/SALZGITTER (dpa-AFX) - Für die Zukunft des Duisburger Gemeinschafts-Stahlunternehmens HKM zeichnet sich eine Lösung ab. Die beiden Gesellschafter thyssenkrupp Steel und Salzgitter AG (Salzgitter) teilten mit, dass sie sich auf eine Fortführung der HKM geeinigt und ein Eckpunktepapier vereinbart hätten.

Geplant ist demnach ein Verkauf der HKM-Gesellschaftsanteile von Thyssenkrupp Steel an Salzgitter zum 1. Juni 2026. Die Belieferung an Thyssenkrupp Steel von HKM laufe dann Ende 2028 aus. Bisher war dies für Ende 2032 geplant. Finanzielle Details zur Entflechtung der vertraglichen Beziehungen wollten die Unternehmen nicht veröffentlichen.

HKM beschäftigt etwa 3.000 Menschen

HKM (Hüttenwerke Krupp Mannesmann) gehört den Stahlunternehmen Thyssenkrupp (50 Prozent), Salzgitter (30 Prozent) und Vallourec (Vallourec SA) (20 Prozent). HKM beschäftigt etwa 3.000 Menschen und produziert mit zwei Hochöfen Vorprodukte für die Eigentümer. Thyssenkrupp und Vallourec wollen sich schon seit Längerem aus dem Unternehmen zurückziehen.

Voraussetzung für die Umsetzung der Vereinbarung ist laut der Mitteilung, dass auch der dritte Eigentümer Vallourec dem Verkauf seiner Anteile an Salzgitter zustimmt. Auch müsse ein bereits beauftragtes Fortführungsgutachten zu einer positiven Bewertung kommen.

TK-Stahlchefin: "Faire und für alle Beteiligten tragfähige Lösung"

Thyssenkrupp-Stahlchefin Marie Jaroni nannte die Einigung einen "Meilenstein zur (...) zukunftsfesten Aufstellung" von Thyssenkrupp Steel. "Mit der Vereinbarung ist es uns gelungen, eine faire und für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu erzielen. Damit kommen wir unserer Verantwortung sowohl für Thyssenkrupp Steel als Ganzes als auch für die HKM-Beschäftigten nach", erklärte sie.

Die Vereinbarung sei ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg, für HKM eine gute industrielle Zukunft zu erarbeiten, sagte Salzgitter-Chef Gunnar Groebler. "Sie schafft Klarheit für alle Beteiligten in diesem Prozess und gibt den Mitarbeitenden von HKM eine positive Perspektive." HKM könne damit ein Teil des Transformationsprozesses hin zur CO2-armen Stahlerzeugung im Salzgitter-Konzern werden.

Groebler hatte im Dezember in einem Interview der "WAZ" gesagt, dass Salzgitter HKM in kleinerem Umfang weiterführen wolle. Nach den damals vorgestellten Plänen sollen die beiden Hochöfen durch einen Elektrolichtbogenofen ersetzt werden. Die Belegschaft würde dabei auf rund 1.000 Beschäftigte verkleinert.

Voraussetzung für eine Übernahme aller Anteile sei, dass sich die bisherigen Miteigentümer an den Kosten für eine Verkleinerung beteiligten, hatte Groebler in dem Interview betont. Auch brauche HKM eine positive Rückmeldung zu beantragten Fördermitteln für einen neuen Elektrolichtbogenofen in Höhe von 200 Millionen Euro./tob/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vallourec SA

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Salzgitter

mehr Analysen
05.02.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Salzgitter Neutral UBS AG
08.12.25 Salzgitter Buy UBS AG
03.12.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Salzgitter 51,00 3,03% Salzgitter
thyssenkrupp AG 11,71 4,84% thyssenkrupp AG
Vallourec SA 18,44 1,60% Vallourec SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen