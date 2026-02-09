Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
10.02.2026 00:00:00
Lösungsmittelfrei, UL 94 V-0-zertifiziert und kosteneffizient: Henkel erweitert sein Portfolio an Conformal Coatings
Mit der Markteinführung von Loctite Stycast UV 7998 ergänzt Henkel sein mehrfach ausgezeichnetes Portfolio an Beschichtungen für Leiterplatten, den sogenannten Conformal Coatings, mit einer neuen Formulierung. Dank der UL 94 V-0-Zertifizierung und der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz erfüllt das neue Material den Marktbedarf nach einem leistungsstarken Elektronikschutz mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Material eignet sich für zahlreiche Anwendungen – darunter Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Unterhaltungselektronik und Automotive.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
