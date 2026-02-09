Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

10.02.2026 00:00:00

Lösungsmittelfrei, UL 94 V-0-zertifiziert und kosteneffizient: Henkel erweitert sein Portfolio an Conformal Coatings

Mit der Markteinführung von Loctite Stycast UV 7998 ergänzt Henkel sein mehrfach ausgezeichnetes Portfolio an Beschichtungen für Leiterplatten, den sogenannten Conformal Coatings, mit einer neuen Formulierung. Dank der UL 94 V-0-Zertifizierung und der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz erfüllt das neue Material den Marktbedarf nach einem leistungsstarken Elektronikschutz mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Material eignet sich für zahlreiche Anwendungen – darunter Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Unterhaltungselektronik und Automotive.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
