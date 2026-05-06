Loews: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Loews hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1,63 USD gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 4,56 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at