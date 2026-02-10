Loews stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Loews hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,49 Milliarden USD – eine Minderung von 23,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,55 Milliarden USD eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,41 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,60 Milliarden USD – eine Minderung um 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,51 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at