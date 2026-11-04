Loews stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Loews ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Loews die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,43 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,76 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Loews 4,67 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at