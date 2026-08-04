Loews veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Loews veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,56 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at