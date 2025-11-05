|
05.11.2025 06:31:28
Loews: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Loews hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 2,43 USD. Im letzten Jahr hatte Loews einen Gewinn von 1,82 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Loews im vergangenen Quartal 4,67 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Loews 4,47 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
