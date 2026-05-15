Log-In Logistica Intermodal SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Log-In Logistica Intermodal SA äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,36 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,250 BRL je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Log-In Logistica Intermodal SA mit einem Umsatz von insgesamt 680,1 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 683,8 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 0,53 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at