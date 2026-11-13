Log-In Logistica Intermodal SA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Log-In Logistica Intermodal SA hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Log-In Logistica Intermodal SA ein EPS von 0,180 BRL in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 803,5 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 794,4 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at