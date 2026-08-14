Log-In Logistica Intermodal SA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Log-In Logistica Intermodal SA hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,26 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 739,2 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 777,1 Millionen BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at