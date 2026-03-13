Log-In Logistica Intermodal SA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Log-In Logistica Intermodal SA hat am 11.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Log-In Logistica Intermodal SA ein EPS von 1,36 BRL je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,05 Prozent auf 863,8 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 784,9 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,880 BRL. Im letzten Jahr hatte Log-In Logistica Intermodal SA einen Gewinn von 1,41 BRL je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,80 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,08 Milliarden BRL ausgewiesen.

