Logan Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Logan Energy hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,10 Prozent auf 73,5 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at