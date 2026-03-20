Logan Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Logan Energy hat am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,1 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Logan Energy einen Umsatz von 27,6 Millionen CAD eingefahren.

In Sachen EPS wurden 0,060 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Logan Energy 0,010 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Logan Energy im vergangenen Geschäftsjahr 163,73 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Logan Energy 104,24 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at