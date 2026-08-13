Logan Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Logan Energy hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Logan Energy 76,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at