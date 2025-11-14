Logan Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Logan Energy hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 46,2 Millionen CAD gegenüber 29,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at