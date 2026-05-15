Logan Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Logan Energy äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 44,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at