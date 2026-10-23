Logansport Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Logansport Financial äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 4,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at