13.02.2026 06:31:29
Logansport Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Logansport Financial hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Logansport Financial 0,730 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 4,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,9 Millionen USD umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,88 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,44 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 14,37 Millionen USD im Vorjahr.
