Logansport Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Logansport Financial hat am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Logansport Financial ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,1 Millionen USD – ein Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logansport Financial 3,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at