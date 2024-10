Logansport Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Logansport Financial hat am 16.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Logansport Financial 3,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at