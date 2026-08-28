Logica Ventures mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Logica Ventures hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at