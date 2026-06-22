Logicom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Logicom hat am 19.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Logicom im vergangenen Quartal 199,9 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Logicom 234,0 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at