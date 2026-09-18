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18.09.2026 06:31:29
Logicom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Logicom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,080 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Logicom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 209,2 Millionen EUR im Vergleich zu 255,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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