Logistic Properties of the Americas Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Logistic Properties of the Americas Registered hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Logistic Properties of the Americas Registered 14,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at