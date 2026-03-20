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20.03.2026 06:31:28
Logistic Properties of the Americas Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Logistic Properties of the Americas Registered hat am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,140 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 13,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,1 Millionen USD umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,330 USD gegenüber -0,940 USD im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 50,13 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Logistic Properties of the Americas Registered 43,86 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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