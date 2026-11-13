Logistic Properties of the Americas Registered legte Quartalsergebnis vor

Logistic Properties of the Americas Registered äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Logistic Properties of the Americas Registered 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at