Logistri Fastighets Registered A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Logistri Fastighets Registered A lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,32 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,100 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Logistri Fastighets Registered A im vergangenen Quartal 51,6 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Logistri Fastighets Registered A 36,3 Millionen SEK umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,73 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 0,980 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 183,82 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 135,06 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at