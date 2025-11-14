Logistri Fastighets Registered A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Logistri Fastighets Registered A hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,48 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Logistri Fastighets Registered A 0,270 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,2 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,8 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at