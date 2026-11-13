Logistri Fastighets Registered A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Logistri Fastighets Registered A lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,76 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,480 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Logistri Fastighets Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 55,2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 18,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at