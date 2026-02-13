|
Logistri Fastighets Registered B legte Quartalsergebnis vor
Logistri Fastighets Registered B hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 SEK, nach -0,100 SEK im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,6 Millionen SEK – ein Plus von 42,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logistri Fastighets Registered B 36,3 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,73 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,980 SEK je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 183,82 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Logistri Fastighets Registered B 135,06 Millionen SEK umgesetzt.
