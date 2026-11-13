Logistri Fastighets Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Logistri Fastighets Registered B hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,480 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55,2 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at