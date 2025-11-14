Logistri Fastighets Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Logistri Fastighets Registered B hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Logistri Fastighets Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,270 SEK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 46,8 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Logistri Fastighets Registered B 33,2 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at