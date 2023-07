Logitech-Aktie legt zweistellig zu: Logitech erhöht Ausblick

Der Umsatz sank im Jahresvergleich in den drei Monaten bis Ende Juni zwar um 16 Prozent auf 974 Millionen Dollar, wie Logitech am Dienstag mitteilte. Analysten hatten nach Angaben von Refinitiv aber mit einem Umsatz von 923 Millionen Dollar gerechnet. Der Betriebsgewinn (Non-GAAP) betrug 109 Millionen Dollar und lag damit über den Analysten-Schätzungen von 70 Millionen Dollar. Logitech rechnet nun mit einem Umsatz von 1,875 bis 1,975 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr, verglichen mit 1,8 bis 1,9 Milliarden Dollar zuvor. Nach dem starken Wachstum während der Corona-Pandemie wegen des Home-Office-Booms musste sich Logitech in diesem Jahr auf einen Abschwung einstellen. Zusätzlich könnten geringeren Ausgaben von Unternehmen und Verbrauchern im Zuge des wirtschaftlichen Abschwungs die Ergebnisse belasten.

Im Handel an der SIX gewinnt die Logitech-Aktie zeitweise 11,12 Prozent auf 61,07 Franken.

Zürich (Reuters)