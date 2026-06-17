Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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17.06.2026 11:41:00
Logitech erweitert G3-Serie um leichte Gaming-Maus und anpassbare Tastatur
Logitech legt die Budget-Maus G305 neu auf und macht sie leichter und schneller. Eine neue mechanische Tastatur für knapp über 100 Euro kommt ebenfalls.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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