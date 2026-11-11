Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
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11.11.2026 23:44:45
Logitech Gives Its Employees a Day Off for Grand Theft Auto 6 Launch
At least three other organizations are also giving employees time off to play the new game.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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