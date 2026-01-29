|
Logitech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Logitech hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,16 CHF je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,39 Prozent auf 1,14 Milliarden CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.
