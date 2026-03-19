Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
19.03.2026 09:34:07
Logitech Names Yalcin Yilmaz Chief Commercial Officer
(RTTNews) - Logitech International (LOGI) announced the appointment of Yalcin Yilmaz as Chief Commercial Officer, effective April 1, 2026. Yilmaz, currently Vice President Europe & Asia Pacific Developed, succeeds Quin Liu. The company noted that Yalcin and his team championed the launch of Logitech G PLAY and Logi WORK, the company's annual flagship brand events.
Hanneke Faber, Logitech CEO, said: "Yalcin's experience and track record of growth will ensure our global Sales and Marketing organization will continue to excel."
Logitech shares are currently trading at 72.38 Swiss francs, up 1.74%.
