Logitech Aktie

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.03.2026 09:34:07

Logitech Names Yalcin Yilmaz Chief Commercial Officer

(RTTNews) - Logitech International (LOGI) announced the appointment of Yalcin Yilmaz as Chief Commercial Officer, effective April 1, 2026. Yilmaz, currently Vice President Europe & Asia Pacific Developed, succeeds Quin Liu. The company noted that Yalcin and his team championed the launch of Logitech G PLAY and Logi WORK, the company's annual flagship brand events.

Hanneke Faber, Logitech CEO, said: "Yalcin's experience and track record of growth will ensure our global Sales and Marketing organization will continue to excel."

Logitech shares are currently trading at 72.38 Swiss francs, up 1.74%.

