Logitech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Logitech hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,02 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Logitech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 CHF in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 990,0 Millionen CHF – das entspricht einem Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 949,1 Millionen CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at