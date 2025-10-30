Logitech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Logitech äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 0,820 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Logitech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 949,2 Millionen CHF im Vergleich zu 967,0 Millionen CHF im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at