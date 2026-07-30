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30.07.2026 06:31:29
Logitech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Logitech hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,29 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 0,810 CHF je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 970,0 Millionen CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 949,0 Millionen CHF in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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