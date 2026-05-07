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07.05.2026 06:31:29
Logitech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Logitech hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Logitech ein EPS von 0,860 CHF je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Logitech 850,7 Millionen CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 908,3 Millionen CHF umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,85 CHF. Im Vorjahr hatte Logitech 3,66 CHF je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Logitech im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,89 Milliarden CHF im Vergleich zu 4,04 Milliarden CHF im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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