Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|
07.01.2026 10:49:00
Logitech vergisst Zertifikat: Konfigurations-App Options+ für macOS streikt
Schon lange gibt es Kritik an Logitechs überladener Mac-App für Maus, Tastatur und Co. Nun hat sich Options+ kurzzeitig selbst deaktiviert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Logitech S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Logitech S.A.
|82,18
|-2,10%