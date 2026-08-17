Logix Microsystems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Logix Microsystems hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 8,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Logix Microsystems 653,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 565,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at