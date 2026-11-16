Logix Microsystems präsentierte Quartalsergebnisse

Logix Microsystems hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,34 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 663,5 Millionen INR – ein Plus von 10,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Logix Microsystems 601,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at