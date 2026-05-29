Logix Microsystems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Logix Microsystems hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,09 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Logix Microsystems 598,1 Millionen INR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 31,89 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Logix Microsystems 33,90 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26,83 Prozent auf 2,85 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at