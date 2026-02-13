Logix Microsystems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Logix Microsystems lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,83 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,07 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 586,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 591,1 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at