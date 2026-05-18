Logizard informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Logizard hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 29,05 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 22,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Logizard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 614,9 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 527,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at