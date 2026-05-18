|
18.05.2026 06:31:29
Logizard informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Logizard hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 29,05 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 22,11 JPY je Aktie erzielt worden.
Logizard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 614,9 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 527,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!