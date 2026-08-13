Logizard stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Logizard hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,33 JPY, nach 5,28 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Logizard mit einem Umsatz von insgesamt 664,4 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 542,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,45 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 93,06 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Logizard 87,91 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 2,44 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at