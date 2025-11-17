Logizard: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Logizard hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 16,07 JPY. Im letzten Jahr hatte Logizard einen Gewinn von 26,69 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 561,5 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 546,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at